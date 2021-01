Depois de vários elementos do clã Kardashian Jenner terem festejado a vitória de Joe Biden, é com emoção que Kris Jenner, a matriarca, assiste hoje à tomada de posse do 46.º presidente dos Estados Unidos. Um "momento histórico" que destacou com orgulho nas redes sociais.

"Que dia emotivo, histórico, inacreditável e esperançoso para a história. Obrigada por trazerem tanta esperança e promessa à nossa nação", escreveu na legenda de uma sequência de imagens com os protagonistas do ato solene - Joe Biden e Kamala Harris.

Recorde-se que nas eleições que apuraram Joe Biden como presidente dos EUA também Kanye West, marido de Kim Kardashian, foi candidato. As últimas publicações do rapper na sua página de Instagram são precisamente em jeito de campanha, tendo deixado de atualizar a página no dia 4 de novembro, quando decorreram as eleições.

