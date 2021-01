Kamala Harris vive esta quarta-feira, dia 20, um dia histórico de mãos dadas com os Estados Unidos ao tornar-se a primeira vice-presidente mulher e afro-americana. A tomada de posse do 46.º presidente Joe Biden está a decorrer no Capitólio e a advogada elegeu um visual repleto de significado.

Segundo a revista Harper's Bazaar, Harris optou por um conjunto - vestido e sobretudo - roxo por esta cor representar "a união e o entendimento entre o bipartidarismo".

A escolha dos designers também não foi ao acaso. Harris quis homenagear a comunidade negra e elegeu peças da autoria do designer Christopher John Rogers. Já os sapatos são da assinatura de Sergio Hudson.

Confira na galeria as imagens do visual.

