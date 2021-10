Kris Jenner decidiu abrir o coração e fazer uma amorosa dedicatória a uma das filhas, nomeadamente Khloé Kardashian, atribuindo à mesma características como "amorosa, encorajadora e positiva".

"Não há um dia sem que a Khloé deixe no grupo da nossa família um texto encorajador, inspirador, para nos levar a todos à nossa melhor versão. Independentemente do que seja, ela está lá com generosidade, força, e palavras positivas que realmente animam o nosso dia", nota.

Kris garante que Khloé é sempre assim, "altruísta", sendo por isso um importante elemento do clã Kardashian.

"Ela faz com que cada um de nós sinta que conseguimos fazer tudo onde colocamos o nosso coração e mente todos os dias", sublinha, referindo que é como se o objetivo da filha fosse que cada membro da sua numerosa família se sentisse no seu melhor.

É ainda referido que Khloé foi um apoio fundamental para a irmã, Kim Kardashian, no dia em que esta se estreou na comédia ao comando do programa 'Saturday Night Live'.

"Estou tão orgulhosa da Khloé. Ela é o ser humano mais delicioso que conheci na vida... linda por dentro e por fora, divertida, encorajadora, apaixonada, positiva, generosa para além das palavras, maravilhosa! Amo-te Khloé, mais do que alguma vez saberás", completou.

Leia Também: Divórcio, 'caça fortunas' e provocações: Kim Kardashian na comédia