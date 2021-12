Kris Jenner decidiu mimar os filhos e gastou 130 mil dólares (mais de 100 mil euros) em carros elétricos personalizados da marca Moke.

"Oh meu Deus, vejam os presentes de Natal da minha mãe", disse Kim Kardashian ao mostrar uma série de vídeos nas stories da sua página de Instagram, na segunda-feira, de acordo com o Page Six.

"Eu e a Khloé Kardashian ficamos com os cor-de-rosa", acrescentou.

Além de rosa, Kris comprou também carro de outras cores, como branco, azul e amarelo.

Na mesma publicação, Kim sugeriu que a irmã Kourtney ficasse com o branco.

De recordar que além de Khloé, Kim e Kourtney, Kris Jenner é também mãe de Kendall, Kylie e Rob.

