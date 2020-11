O nome de Kris Jenner é conhecido nos quatro cantos do mundo, não fosse a socialite a matriarca do mais famoso clã. Além da participação no reality show 'Keeping Up With The Kardashians', tem sido a grande impulsionadora do sucesso dos filhos e é também das figuras mais adoradas do universo do entretenimento.

Sob a luz dos holofotes, já desfilou nas mais prestigiadas passadeiras vermelhas, onde se destacou em diversas ocasiões pela elegância e bom gosto.

Neste dia em que celebra 65 anos, viajamos pelo estilo da socialite e recordamos os momentos em que não passou despercebida às lentes dos fotógrafos.

