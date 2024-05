A matriarca do clã Kardashian-Jenner publicou as imagens no Instagram, onde assinalou publicamente o aniversário do casamento da filha.

Faz precisamente dois anos que Kourtney Kardashian e Travis Barker deram o nó em Portofino, em Itália. A data especial foi assinalada pela mãe da celebridade, Kris Jenner. Esta quarta-feira, dia 22 de maio, Kris Jenner destacou na sua página de Instagram algumas imagens do casamento da filha e desejou um feliz aniversário ao casal. "Feliz aniversário Kourtney Kardashian e Travis Barker!!! Desejo-vos amor, felicidade, muita saúde e muitas bênçãos!!! Amo-vos muito aos dois!!! Beijos", escreveu na legenda das imagens. De recordar que Kourtney Kardashian e Travis Barker têm um filho em comum, o pequeno Barker, que nasceu no ano passado.