O desejo de Kourtney Kardashian e do marido, Travis Barker, cumpriu-se. O casal vai ter um filho em comum, conforme a irmã de Kim Kardashian anunciou num concerto dos Blink-182, banda que o baterista integra.

Um vídeo do emocionante momento foi partilhado por Kourtney na sua página de Instagram.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a estrela segura um cartaz no qual se lê: "Travis, estou grávida".

Visivelmente surpreendido, o artista saiu do palco e foi abraçar a mulher.

Vale notar que Travis já é pai de Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17, frutos do anterior relacionamento com Shanna Moakler. Por seu turno, Kourtney é mãe de três filhos, que nasceram da relação com Scott Disick, nomeadamente, Mason, de 13 anos, Penelope, de 10 e Reign, de oito.

