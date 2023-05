Kourtney Kardashian e Travis Barker deram o nó há precisamente um ano, como a celebridade fez questão de recordar na sua página de Instagram.

Kourtney Kardashian publicou na rede social um vídeo com imagens do dia em que trocaram as alianças e escreveu: "Um ano. Para sempre".

Mas não foi a única, pois o músico fez a mesma partilha. Veja as publicações abaixo: