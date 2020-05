Kourtney Kardashian está a amar o seu corpo! A estrela de 41 anos, do reality show 'Keeping Up with the Kardashians' sublinhou o quão orgulhosa estava da sua forma física através de um vídeo que publicou esta quarta-feira, dia 20.

A celebridade recordou o momento em que recebeu comentários de fãs que diziam que parecia estar grávida em algumas fotos nas quais surgia de biquíni.

"Comentei de volta e disse, 'Esta é a forma do meu corpo. Com certeza engordei alguns quilos durante esta quarentena, amo o meu corpo e sou orgulhosa da minha forma'", afirmou. "Não acho mesmo que pareça que estou grávida. Todas nós temos figuras diferentes, este é o meu corpo, orgulho-me dele e é assim que respondo aos comentários negativos", acrescentou.

No mesmo sentido, a irmã de Kim Kardashian aconselhou todos os seus admiradores a não darem valor ao que as pessoas pensam, mesmo que este seja um exercício mais difícil de colocar em prática.

De recordar que Kourtney é mãe de três filhos: Mason, de 10 anos, Reign, de cinco e Penelope, de sete, frutos do seu anterior relacionamento com Scott Disick.

