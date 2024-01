Depois de terem sido pais do primeiro filho em comum no final do ano passado, Kourtney Kardashian e Travis Barker marcaram presença na gala da entrega dos Emmy Awards.

Esta foi a primeira passadeira vermelha do casal após o nascimento do filho, Rocky Thirteen, de três meses, e pode ver algumas imagens na galeria.

Para a ocasião, Kourtney Kardashian e Travis Barker escolheram um look a combinar e até trocaram beijos apaixonados.

