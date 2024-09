Esta sexta-feira Lisboa voltou a receber a 10ª sessão da votação portuguesa para Semifinal dos International Emmy Awards 2024 na categoria ‘Non-Scripted Entertainment’. O evento de gala, que contou mais de 200 convidados do mundo das artes e da cultura nacional, teve lugar no Museu da Carris. Clique na galeria e veja os looks dos famosos que passaram pela red carpet da Semifinal dos International Emmy Awards 2024.