Christina Applegate não conseguiu esconder a emoção ao subir ao palco da cerimónia dos Emmy Awards na noite desta segunda-feira, dia 15 de janeiro.

Diagnosticada com Esclerose Múltipla em 2021, a atriz - que usava um vestido comprido bordô, de mangas compridas, com cauda e decote pronunciado em 'V' - deslocou-se com o auxílio de uma bengala e apoiada pelo apresentador da edição, Anthony Anderson.

Apesar de não conseguir conter as lágrimas, Christina mostrou que continua a manter o sentido de humor. "Vocês estão-me a envergonhar com isto da deficiência ao ficarem aí parados de pé, mas tudo bem", disse, provocando uma gargalhada geral em todos os que se levantaram para a aplaudir.

