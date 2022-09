Kourtney Kardashian e Travis Barker continuam a desejar ter um bebé juntos, no entanto, decidiram fazer uma pausa no tratamento de fertilização in vitro.

Em conversa com a revista WSJ, a celebridade, de 43 anos, disse: "Começamos uma o tratamento de fertilização in vitro, mas parei".

A razão? "Fiz uma pausa para me concentrar apenas no nosso casamento", explicou.

De recordar que Kourtney é mãe de Mason Disick, de 12 anos, Penelope Disick, de 10, e Reign Disick, de 7, fruto da relação terminada com Scott Disick. Por sua vez, Travis é pai de Landon Barker, de 18 anos, e Alabama Barker, de 16, do casamento passado com Shanna Moakler.

