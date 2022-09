Travis Barker está feliz junto de Kourtney Kardashian e faz questão de agradecer à mulher o apoio que tem recebido.

No passado fim de semana, a celebridade publicou na sua página de Instagram algumas fotografias onde aparece com o músico no primeiro de dois concertos em homenagem ao falecido baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Após a partilha, Travis Barker foi rápido a reagir e a deixar uma mensagem de carinho à companheira.

"Obrigado por te juntares a mim numa noite tão especial. Amo-te, minha esposa", escreveu na publicação das imagens do espetáculo em Londres, na noite de sábado.