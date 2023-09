Koke e a mulher, Beatriz Espejel, vivem dias felizes. O casal anunciou que espera o segundo filho em comum, que se vai assim juntar a Leo, de quase quatro anos.

Nas redes sociais o casal partilhou um pequeno vídeo para dar a novidade. Na gravação pode ver-se o jogador do Atlético de Madrid, de 31 anos, a mulher, de 34, e o filho vestidos de branco, assim como alguns momentos durante uma ecografia, à qual o pequeno Leo acompanhou os pais.

"Estamos muito felizes por finalmente poder partilhar convosco que estamos à espera do nosso segundo bebé! O Leo está a viver todo o processo super animado e a organizar os seus brinquedos e equipamentos do Atlético para o seu irmãozinho (ou irmãzinha). Não temos como explicar em palavras a magia destes momentos e o melhor ainda está por vir...", escreveram na legenda do vídeo acrescentando ainda que Beatriz está grávida de 15 semanas.

