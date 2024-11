Raquel e Miguel, o casal de influenciadores conhecido como 'Explorerssaurus', está à espera do primeiro filho e revelou agora o nome do bebé.

Depois de revelarem que se trata de um menino, o casal partilhou com os seus seguidores do Instagram a forma original como escolheram o nome do filho.

Num vídeo partilhado na quarta-feira, 27 de novembro, Raquel e Miguel mostraram que tiveram a ajuda de dois membros da família muito importantes... as cadelas Mirah e Zoe.

Indecisos entre os nomes Noah e Romeu, optaram por escrever cada nome numa bola de ténis e, na praia, atiraram ambas para que as suas patudas escolhessem uma delas.

"Ainda bem que escolheram a mesma", escreveram no vídeos, com um emoji a rir. E o nome escolhido foi... Romeu.

