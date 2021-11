Kim Kardashian está de "coração partido" pelas vítimas do acidente que aconteceu durante uma performance de Travis Scott no Astroworld Festival, conforme a própria evidenciou na sua conta de Instagram esta segunda-feira, 8 de novembro.

"De coração absolutamente partido pelas vidas que se perderam e por todos os que se magoaram no Astroworld", escreveu a Kardashian, de 41 anos, nas stories.

"Tal como todos vocês, a nossa família está em choque com a tragédia. Mantemos todas as vítimas, famílias e entes queridos na nossas orações - assim como o Travis, que se importa tanto com os fãs e está completamente devastado", lê-se.

Recorde-se que o acidente ocorreu quando um grupo de pessoas tentou aproximar-se do palco acabando por arrastar outras.

As idades das vítimas, cerca de oito, variam entre os 14 e os 27 anos.

