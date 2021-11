Travis Scott foi processado por um dos espectadores do concerto no festival Astroworld, na última sexta-feira, onde morreram oito pessoas. Manuel Souza considerou o rapper o culpado por uma "tragédia previsível e evitável".

O espectador acusa Travis Scott de pôr o lucro à frente da segurança do público e de "encorajar a violência", noticia a Billboard.

Durante a atuação do rapper, uma multidão começou a correr em direção ao palco, o que fez com que vários elementos do público fossem abalroados e atropelados. O incidente tirou a vida a oito pessoas e "houve muitos feridos". "As pessoas começaram a cair, a ficar inconscientes e isso criou pânico adicional", relatou o chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña.

Travis Scott e a namorada, Kylie Jenner, reagiram entretanto, afirmando estarem destroçados com a tragédia.

Leia Também: Vítima mortal mais nova de concerto de Travis Scott tinha 14 anos