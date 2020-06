Kim Kardashian surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram, esta segunda-feira, 29 de junho, com as fotografias da festa de aniversário da filha mais velha, North, que completou sete anos no passado dia 15.

Uma data que foi comemorada com a família no rancho que Kim e o marido, Kanye West, têm em Cody, Wyoming.

Entre passeios a cavalo, corridas na pista de kart da família, foram muitos os momentos vividos neste dia especial, como pode ver nas imagens que a celebridade mostrou aos fãs. Fotografias que reunimos na galeria.

Recorde-se que Kim e Kanye são ainda pais de Saint, de quatro anos, Chicago, de dois, e Psalm, de um.

