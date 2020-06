Depois de terem sido logo divulgadas as primeiras imagens da festa de aniversário de Khloé Kardashian, que completou 36 anos no dia 27 de junho, a celebridade decidiu partilhar com os fãs novas fotografias deste dia especial.

Um momento que reuniu toda a família, incluindo o irmão, Rob Kardashian, que raramente aparece nas redes sociais.

Recorde-se que Khloé é mãe de uma menina, a pequena True, de dois anos, fruto da relação com Tristan Thompson.

Veja nas publicações abaixo os detalhes da decoração da festa e ainda os convidados.

