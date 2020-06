Khloé Kardashian completou este sábado, dia 27 de junho, 36 anos de vida. Data especial que mereceu uma comemoração à altura do clã Kardashian / Jenner.

A irmã de Kim Kardashian preparou em sua casa um evento único com uma decoração ao estilo princesa, toda em tons de cor-de-rosa.

Os convidados forma surpreendidos com um bolo de aniversário decorado com fotografias de Khloé e da sua filha, True, guardanapos com o seu nome, balões gigantes e até um insuflável com o rosto da aniversariante.

Para que tenha oportunidade de 'mergulhar' na incrível festa de Khloé Kardashian preparámos para si uma galeria onde poderá ver todos os pormenores desta decoração de conto de fadas e ainda alguns dos presentes que mais surpreenderam a aniversariante.

