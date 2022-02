Kim Kardashian voltou a 'aquecer' a sua página de Instagram com novas e ousadas imagens.

A celebridade posou com um biquíni sexy, dentro de uma piscina, à noite, e não resistiu em destacar as imagens na rede social.

Além do biquíni, surgiu ainda com luvas de couro e óculos de sol, todas as peças de cor preta. "NITESWIM", escreveu na legenda das imagens.

