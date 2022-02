Kanye West respondeu esta semana ao pedido feito por Kim Kardashian, através do qual solicitou a restituição do estado civil de solteira. Contudo, noticia o Page Six, o rapper negou o pedido, pelo menos até que o seu património esteja assegurado a nível judicial.

West, que mudou o seu nome para Ye, terá receio de que Kim volte a casar antes do divórcio de ambos estar finalizado. No entanto, a advogada da Kardashian nota que as exigências do rapper são desnecessárias, dada a existência de um acordo pré-nupcial.

A publicação nota que os dois casaram com separação de bens, pelo que o património está praticamente dividido.

Por fim, mas não menos importante, Kanye quer que Kim renuncie ao privilégio conjugal de maneira a que todas as comunicações relativas à custódia dos quatro filhos fiquem registadas em tribunal.

Recorde-se que em comum Kim e Kanye têm quatro filhos - North, de oito anos, Saint de seis, Chicago, de quatro e Psalm, de dois.

