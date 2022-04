Kim Kardashian falou publicamente sobre o seu processo de divórcio de Kanye West. A empresária, de 41 anos, abordou o assunto numa entrevista a Robin Roberts, transmitida ontem (6 de abril).

"Queres seguir o caminho certo e às vezes é difícil", confessou, notando que sempre apoiou Kanye quando este "falava a sua verdade".

A Kardashian notou igualmente que foi "honesta" com os filhos em relação à separação.

"Tens que estar lá para eles. Independentemente de tudo, mesmo no meio desta vida louca que vivemos, apenas tens que ter um diálogo aberto com eles. O Kanye e eu já conversamos. O Kanye e eu temos de falar todos os dias por causa das crianças, odeio que as coisas tenham de ser assim. Mas quando é família, quero dizer, o Kanye será sempre família", defendeu.

"No final do dia, só quero que os meus filhos sejam felizes e saudáveis, e que achem que o pai é o melhor do mundo. E eles acham", completa.

Também a irmã de Kim, Khloé Kardashian, prestou declarações únicas a Robin Roberts do 'Good Morning America' a propósito do novo reality da família, 'The Kardashians'.

