Khloé Kardashian falou abertamente sobre as traições do ex-companheiro e pai da filha, Tristan Thompson.

Numa conversa com Robin Roberts, transmitida esta quarta-feira, 6 de abril, a celebridade de 37 anos comentou o seu antigo relacionamento com o jogador de basquetebol.

"Com o Tristan, senti-me incrivelmente segura no início e muito bem por um período de tempo", disse a empresária.

Recordando o momento em que descobriu a traição de Thompson, em abril de 2018, apenas um dia antes do nascimento da filha True, a mesma acrescentou: "Lembro-me que quando ele me traiu mesmo antes de ter dado à luz ainda permiti a sua presença na sala de partos. Por isso sim, pode ter parecido estranho para o resto do mundo, mas quando a minha filha vir os vídeos, esses vídeos serão tão puros e perfeitos quanto possível".

"Ainda acho que ele é uma pessoa incrível e é um ótimo pai. [Mas] não é a pessoa certa para mim", fez saber.

Questionada se andava à procura de um novo companheiro, Khloé notou que ainda quer se sentir feliz e realizada, por isso, esta é uma hipótese que não coloca de lado.

