Kim Kardashian não conseguiu esconder a emoção ao falar da separação de Kanye West durante o reality show 'Keeping Up with the Kardashians', cuja última temporada está agora a ser transmitida.

Num dos episódios, que foi gravado no ano passado, a empresária começa a chorar no momento em que fala da separação com uma das irmãs, Khloé Kardashian.

"Não há discussões, agora está tudo calmo", confessou.

A empresária nota ainda que a razão que levou ao divórcio se deveu ao facto do artista achar que "merecia" uma mulher que pudesse viajar com ele.

"Honestamente, já não consigo mais. Porque é que continuo presa neste lugar há anos? Ele muda-se para um estado diferente todos os anos, e eu tenho de me manter para educar as crianças", lamenta.

A Kardashian vai mais longe e confessa que considera-se uma "falhada" por ser o seu terceiro casamento que não dá certo.

Recorde-se que Kim foi anteriormente casada com o produtor de música Damon Thomas, entre 2000 e 2004, e ainda com o jogador de basquetebol Kris Humphries, de 2011 a 2013.

Com Kanye West manteve um matrimónio de sete anos do qual nasceram quatro filhos - North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três e Psalm, de dois.

