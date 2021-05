Kim Kardashian esteve este fim de semana na festa de aniversário de um multimilionário de Los Angeles e a sua presença está a dar que falar na imprensa internacional.

Apurou o Page Six que a empresária não se inibiu de comparecer no evento, mesmo sabendo que um dos convidados era Drake - o eterno rival do seu ex-marido, Kanye West.

Em tempos, chegou a circular o rumor de que Kim e Drake já tinham vivo um romance, mas em 2018 a empresária tirou a limpo que tal "nunca aconteceu".

Recorde-se que a estrela de 'Keeping Up With The Kardashian' está em pleno processo de divórcio com Kanye West, com quem trocou alianças em 2014. O ex-casal tem quatro filhos em comum: North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de dois.

