Depois de Kourtney Kardashian ter partilhado uma foto sua tirada há 20 anos, quando tinha apenas 22 anos, foi a vez de a sua irmã mais nova, Kim Kardashian, publicar também uma foto do 'antigamente'.

A empresária recuou um pouco mais no tempo e publicou uma foto da infância, na qual aparece de fato de banho amarelo, na praia, com um grande sorriso, no qual se pode ver que lhe tinham caído alguns dentes.

"Kimberly", escreveu apenas na legenda da fotografia, que é o seu nome próprio.

Na caixa de comentários, muitos foram os seguidores que deixaram mensagens a dizer que a terceira filha da socialite, Chicago, de seis anos, é muito parecida consigo.

"É tal e qual a Chicago", "a Chicago é a tua irmã gémea!" ou "a Chicago é uma 'mini' tu" são algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

