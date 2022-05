Kim Kardashian estava entusiasmada quando falou de Pete Davidson aos familiares e amigos depois de ambos terem sido vistos de mãos dadas no Knott's Scary Farm, no ano passado.

"Ele é o ser humano mais doce e bonito do planeta", confidenciou a um grupo que incluía Ellen DeGeneres, Portia de Rossi e Scott Disick no último episódio de 'The Kardashians', da Hulu. Sem falar muito do atual namorado, e sem referir o seu nome, disse ao grupo que daria mais detalhes fora das câmaras.

Durante o jantar de aniversário da mãe Kris Jenner, em novembro do ano passado, Scott Disick questionou Kim sobre como tinha sido a noite passada, acrescentando que lhe tinha ligado em videochamada. "Provavelmente estava ocupada", respondeu a celebridade, antes de começarem a rir.

De recordar que Kim e Pete foram vistos pela primeira vez juntos em outubro de 2021.

