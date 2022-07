Kim Kardashian esteve entre as muitas celebridade que desfilaram pela Balenciaga em Paris, esta quarta-feira, tendo-se juntado a nomes como Nicole Kidman, Dua Lipa e Christine Quinn.

De acordo com o Page Six, Kim caminhou pela passerelle com um conjunto preto, composto por um vestido assimétrico justo, luvas e botas de salto alto.

Na primeira fila a apoiar a celebridade estava a filha mais velha, North, de nove anos, e a mãe, Kris Jenner.

A relação de Kim Kardashian com a marca de luxo não é recente. Aliás, o visual que usou na Met Gala de 2021, um conjunto preto que lhe cobriu a cara, ou o look rosa que vestiu na sua apresentação no 'Saturday Night Live', são ambos Balenciaga.

