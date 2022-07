A pequena North West, de nove anos, deu nas vistas enquanto saiu com a mãe, Kim Kardashian, em Paris, esta terça-feira.

Ambas viajaram para a capital francesa para o desfile Dior Homme Menswear Spring Summer 2023, como relata o Daily Mail.

Para a ocasião, North usou um casaco do pai, Kanye West. Uma peça azul da agora extinta marca Noughties Pastelle do rapper. Segundo o jornal, o casaco estava à venda por 10 mil dólares (mais de nove mil euros). Além disso, a menina completou o look com uma mini bolsa Balenciaga, que custa mais de mil euros, e crocs no valor de cerca de 700 euros.

Veja algumas imagens na galeria.

