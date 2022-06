Kris Jenner sonha ganhar o seu próprio Emmy, mas graças à filha, Kim Kardashian, já tem uma estatueta em casa.

No episódio desta quinta-feira, no 'The Kardashians', Khloé Kardashian questionou a mãe, de 66 anos: "Por que tens um Emmy atrás de ti? É falso?".

Kris Jenner explicou à filha que o troféu é verdadeiro, mas que foi comprado para si, como relata a People.

"A Kim deu-me quando fiz 60 anos... Podes comprá-los", contou Kris. "Ah, então é um Emmy de verdade, só não é teu", acrescentou Khloé, depois da mãe ter admitido que não se lembrava a quem é que o prémio pertencia.

