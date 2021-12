Kim Kardashian foi atacada nas redes sociais depois de publicar spoilers do novo filme 'Homem-Aranha - Sem Volta a Casa'.

A celebridade, de 41 anos, terá visto o filme no cinema da sua casa e no final começou a tirar fotografias ao ecrã, partilhando imagens da trama com os mais de 273 milhões de seguidores que tem no Instagram.

A estrela de reality show apercebeu-se do erro e eliminou as publicações nas histórias, contudo, já era tarde demais.

As críticas multiplicaram-se no Twitter uma vez que Kim partilhou um dos momentos mais marcantes do filme.

"Não há nada mais privilegiado do que veres um filme no teu cinema privado e dares spoilers para nós que estamos em casa a tentar manter-nos em segurança!", notou um utilizador do Twitter.

