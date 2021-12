Tom Holland decidiu destacar publicamente um dos trabalhos que é feito nos bastidores da produção de um filme e essencial para o mesmo.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, o ator, de 25 anos, fez questão de deixar uma palavra de agradecimento aos duplos Luke Scott e Greg Townley de 'Homem-Aranha: Sem Volta a Casa'.

Ao partilhar uma fotografia em que aparece com ambos, escreveu: "Sem estas lendas, este filme não seria tão bom. Obrigado, rapazes, pelo vosso trabalho árduo e dedicação".

Na mesma publicação, referiu-se ainda a algumas "aventuras" vividas durante as filmagens do projeto, como a "queda do Luke na escada" ou a "queda do Greg no chão". "Amo-vos, rapazes", rematou o intérprete de Peter Parker, o Homem-Aranha.



