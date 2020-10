Kim Kardashian abraça esta quarta-feira, 21 de outubro, as 40 primaveras e a grande data será assinalada de diversas formas: No seio pessoal, com o que se adivinha ser uma festa de arromba, e na esfera profissional, com um novo lançamento.

Sendo a empresária um ícone de estilo e de beleza, a chegada aos 40 é celebrada com o lançamento de uma coleção de maquilhagem da sua marca, a KKW BEAUTY, que "combina tons neutros com pops de cor".

A linha é composta por uma paleta de sombras para olhos, vários batons semi-mate, um gloss e lápis de contorno para lábios.

Será, como esperado, lançada durante o dia de hoje.

