Kim Kardashian referiu que adora o novo relacionamento de Kourtney Kardashian, sua irmã, com Travis Barker, mas não deixou de brincar com os momentos de carinho do casal, que dão que falar nas redes sociais

Questionada por Ellen DeGeneres se Travis fará parte do próximo reality do clã Kardashian, a empresária respondeu: "Honestamente, ainda não falei com eles sobre isso, mas assumo que sim porque ele é agora uma grande parte da vida da Kourtney".

"Amo a relação deles. Cresceram muito juntos", afirmou.

"São vizinhos e amigos há quase 15 anos - vizinhos há uma década", disse ainda Kim.

"E de repente não conseguem estar afastados. O que há de errado com eles? É como se fosse a última vez que se vissem. É demasiado", brincou a apresentadora.

Kim concordou: "É demasiado, mas é tão querido".

Leia Também: Kourtney Kardashian e Travis Barker estreiam-se na passadeira vermelha