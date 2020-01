Rob Kardashian entregou, no início desta semana, os documentos necessário para pedir a custódia total da filha, Dream, de três anos, fruto da relação terminada com Blac Chyna. Agora, fontes afirmam que Rob tem o apoio da irmã, Khloé,

"A Khloé sempre esteve muito perto da Dream. Quando o Rob tinha a aguarda da menina quando ela era bebé, a Khloé ajudava-o com frequência. Ela ama a Dream", começou por dizer uma fonte à revista People.

"A Khloé fará tudo para puder ajudar o Rob a conseguir a custódia. Ela acha que isso é o melhor para a Dream", acrescentou.

Khloe, de 35 anos, tem uma grande proximidade com todos os seus sobrinhos e desde sempre esteve perto do irmão, que viveu consigo durante vários anos.

Nos documentos entregues por Rob, este pede ao juiz para reduzir o tempo que a filha passa com a mãe, apenas fins-de-semana, e com a presença de uma babysitter, pois acredita que a 'ex' é uma má influência para a menina. Aliás, o mesmo acusa Blac de ensinar a filha a interpretar posições sexuais.

