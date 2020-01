Rob Kardashian já apresentou em tribunal os documentos necessários para pedir ao juiz que reduza o tempo que a filha, Dream, de três anos, passa com a mãe, Blac Chyna. O irmão de Kim Kardashian quer que a menina apenas passe fins de semana com a 'ex' e na companhia de uma babysitter.

Rob acredita que Blac é perigosa e não tem tido um comportamento adequado com a filha.

O mesmo afirmou que a 'ex' - que também é mãe de King Cairo, de sete anos, fruto da relação anterior com Tyga - realiza regularmente festas em sua casa, na presença de Dream, e convida pessoas estranhas para se embebedar com eles.

Rob acredita que o comportamento da pequena Dream mudou recentemente, quando a menina começou a dançar "twerk nua e a fazer posições sexuais, dizendo que foi a sua mãe que lhe ensinou".

Mas não ficou por aqui e destacou ainda que a filha chega muitas vezes despenteada e com os dentes sujos. Além disso, alertou ainda para o palavreado da menina, que terá começado a dizer palavras como "p***". Rob afirma que são termos que a pequena não ouve quando está em sua casa.

Khloé Kardashian poderá ser uma das testemunhas nestas alegações, já que a irmã notou uma mudança no comportamento de Dream, que estará "mais num modo de defesa" e "mais agressiva" nos encontros com os primos.

A socialite - que é mãe de True, de um ano, da relação terminada com Tristan Thompson - alegou ter ouvido a sobrinha a dizer que não queria ir para casa.

De acordo com os documentos a que o TMZ teve acesso, Rob pediu ao tribunal que aprovasse o seu pedido para Chyna fazer um teste de drogas e álcool pelo menos 30 minutos antes de cada visita à filha. Pediu também que estivesse sempre presente uma babysitter para ter autoridade de terminar imediatamente a visita caso houvesse algum tipo de violência em frente à menina.

Leia Também: Rob Kardashian pondera inscrever-se em programa para perder peso