Rob Kardashian, de 32 anos, tem pensado seriamente no seu peso, como contou uma fonte à revista People. De acordo com a mesma, o irmão de Kim Kardashian está a pensar inscrever-se num intensivo programa de perda de peso.

"O Rob estava a sair-se muito bem no final do ano passado no que diz respeito ao seu peso", disse a fonte. "Ele sabe que é principalmente uma questão de alimentação e está realmente a tentar ser mais saudável", continuou, referindo que a figura pública têm-se inspirado nas irmãs, Kourtney , Kim e Khloé.

"Todos os membros da família estão a treinar e pensam no que comem. Ele quer que este ano seja o ano em que cuida de si", acrescentou.

Mas o principal motivo para Rob é a filha, Dream, de três anos, fruto da relação terminada com Blac Chyna.

"Ele quer ser mais saudável pela Dream", afirmou ainda a fonte, referindo que Rob está disposto a trabalhar muito. "Ele até está a pensar pedir ajuda num programa para emagrecer. Ele acha que um campo dedicado ao fitness e à saúde possa ser a melhor opção para ele. Se começar a perder mais peso ao fazer exercício e ao mudar a dieta num campo, ele acredita que conseguirá manter esse programa em casa", concluiu.

De referir que a estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' já lutou antes contra a questão do peso, tendo confessado à People, em 2016, que deixou de aparecer no programa da família porque "ganhou muito peso e ficou super desconfortável".

