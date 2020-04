Com as dificuldades económicas a agravarem-se em muitos países por causa da pandemia da Covid-19, Khloé Kardashian decidiu ajudar os que mais necessitam. De acordo com a imprensa internacional, a celebridade pagou as compras de supermercado de pessoas idosas, em Los Angeles.

O TMZ relata que a estrela de 'Keeping Up With the Kardashians' foi vista em diferentes lojas Trader Joe’s e Ralph logo de amanhã, bem cedo, e pagou os carrinhos de compras da referida população.

De destacar que os supermercados estão a abrir mais cedo do que o habitual para que os clientes idosos possam fazer as suas compras antes das restantes pessoas. Uma medida para reduzir o risco de serem infetados com o novo coronavírus.

Mas não ficou por aqui. Khloé também comprou cartões vale-presente da loja para mais de 200 funcionários nos supermercados que visitou, como destaca o site.

Leia Também: Khloé Kardashian irá pedir esperma emprestado a 'ex' para ser mãe?