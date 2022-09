Beyoncé completou 41 anos no dia 4 de setembro e festejou a data no passado sábado, como relata a imprensa internacional.

De acordo com o Page Six, Khloé Kardashian e Tristan Thompson foram vistos na festa repleta de estrelas, em Bel Air, Califórnia. No entanto, não se sabe se chegaram juntos.

Nas redes sociais estão a ser partilhadas algumas imagens captadas pelos paparazzi. Veja abaixo:

Na festa também estiveram presentes Kris Jenner e Kim Kardashian, mãe e irmã de Khloé, Jay-Z, Drake, Lizzo, Jaden Smith, Bella Hadid, Machine Gun Kelly, Megan Fox, Lily-Rose Depp, Offset e Vanessa Bryant.

