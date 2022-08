Khloé Kardashian não resistiu em mostrar o seu lado de mãe 'babada' através de uma publicação que fez na sua conta de Instagram.

A celebridade, de 38 anos, partilhou uma série de fotografias de um visual que a filha, True, de quatro anos, usou esta quarta-feira, 18 de agosto.

Conforme se pode ver pelas imagens a menina surge com um look cor de rosa, tendo assim feito as delícias da mãe.

