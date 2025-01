Khloé Kardashian celebrou a Passagem de Ano com os filhos, a mãe, a irmã Kim e os sobrinhos.

A empresária partilhou alguns momentos da divertida noite na sua conta de Instagram.

"Feliz ano novo! Um 2025 abençoado", lê-se na legenda da publicação.

De acordo com as fotografias partilhadas, o clã Kardashian vestiu-se a rigor, com chapéus e bandoletes alusivas ao novo ano, e fizeram um jogo com várias velas para ver quem soprava mais longe.

