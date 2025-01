Para inaugurar a época natalícia do mês passado, Kim Kardashian lançou um cover sensual da icónica música 'Santa Baby'. Mas parece que a empresária ainda não está pronta para dizer 'adeus' ao Natal, já que continua a partilhar imagens dessa ousada sessão fotográfica.

Kim recorreu ao Instagram na terça-feira, 7 de janeiro, para publicar uma série de fotografias suas enquanto posava em frente a um presépio com roupas minimalistas.

Kim vestiu apenas um sutiã nude e umas leggings modeladoras da sua marca de roupa Skims.

A empresária usou ainda um cardigan curto de cor azul sobre o visual ousado, umas perneiras rosa, estilo anos 80, e um par de saltos brancos abertos. Além disso, a empresária trocou o seu cabelo escuro por uma peruca loira platinada.

Kim Kardashian foi fotografada a gatinhar no chão de uma casa desarrumada, enquanto uma árvore de Natal imponente, adornada com enfeites, brilhava ao fundo. Kim legendou o publicação com a frase: "BTS, seus animais imundos!"

Ora veja.

