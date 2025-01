Kim Kardashian recorreu à sua conta de Instagram para mostrar algumas fotografias do ano que passou.

"Encontrei estas de 2024 no meu telemóvel", lê-se na publicação que conta com 20 fotografias.

Uma das imagens mostra um salto alto feito em gesso, que usou após ter partido o pé, no início do mês de dezembro de 2024.

Apesar de, até agora, não ter divulgado a forma como partiu o pé, a empresária tem surgido publicamente com uma bota ortopédica e, muitas vezes, com uma trotinete para a auxiliar a andar - tendo até recebido uma (bem brilhante) no Natal.

© Instagram/Kim Kardashian