O novo álbum de Kendrick Lamar, 'Mr. Morale & The Big Steppers', está a dar que falar e não é só por causa do trabalho do artista.

Tudo indica que o rapper tenha sido pai do segundo filho, rumores que surgiram precisamente quando lançou a capa do quinto álbum.

Na foto de família, que foi destacada no Instagram, na quarta-feira, o artista aparece a segurar a filha, de dois anos. Por sua vez, a companheira, Whitney Alford, de 35 anos, surge com um bebé ao colo, aparentemente o segundo filho do casal.

De recordar que Kendrick Lamar e Whitney Alford começaram a namorar ainda na escola e confirmaram que estão noivos em 2015. O casal deu as boas-vindas à primeira filha em julho de 2019.