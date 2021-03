No episódio de quinta-feira de 'Keeping Up with the Kardashians', Kendall Jenner ficou responsável por cuidar dos filhos das irmãs Kim e Kourtney Kardashian.

Durante o episódio, a mãe das celebridades, Kris Jenner, deixou uma mensagem de apoio a Kendall no Twitter, partilha que deu asas aos rumores de que a modelo poderia estar grávida.

Por isso, Kendall rapidamente recorreu à mesma rede social para esclarecer o comentário da mãe e dizer que não está à espera de um bebé.

"Mãe, isto parece um anúncio de gravidez", reagiu Kendall, acrescentando dois emojis. Veja abaixo:

