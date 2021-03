Em Los Angeles as recomendações é para os residentes "permanecerem em suas casas", uma vez que a pandemia não tem dado tréguas. Além disso, os grandes encontros privados também estão proibidos.

No entanto, como relata a Elle, na noite de quinta-feira, Justin Bieber decidiu comemorar o lançamento do novo álbum, 'Justice', e deu uma festa no restaurante The Nice Guy, em Los Angeles.

Um evento que contou com a presença de celebridades como Kendall e Kylie Jenner. Na chegada, os convidados estavam a usar máscara, à exceção de Bieber.

