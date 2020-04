Será que Kendall Jenner já esqueceu Ben Simmons e está a namorar com outra estrela da NBA? A modelo, de 24 anos, foi 'apanhada' com Devin Booker, em Sedona, Arizona.

Um vídeo obtido pelo TMZ mostra a filha de Kris Jenner a entrar para o mesmo carro que Devin, um Mercedes Benz.

Testemunhas alegam que Kendall e Booker pareciam um casal. No entanto, fontes próximas de Jenner dizem que são apenas amigos.

“O Devin é um amigo e faz parte de um pequeno grupo [de amigos dela]”, disse uma fonte ao site.

Como destaca a imprensa internacional, Booker já namorou com Jordyn Woods, a ex-melhor amiga de Kylie Jenner que foi 'expulsa' do clã por se ter envolvido com Tristan Thompson, pai da filha de Khloé Kardashian.

De acordo com o TMZ, Woods e Booker chegaram a encontrar-se com Kendall e o 'ex', Ben Simmons, em 2018.

