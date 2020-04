As agressões entre Kourtney e Kim Kardashian continuam em grande destaque na imprensa internacional. Desta vez o tema deu que falar devido a declarações de Kendall Jenner no último teaser de 'Keeping Up With The Kardashians' e no qual revela o que acha ser a explicação para o comportamento da primogénita.

Enquanto conversava com Khloé e com Scott Disick, ex-marido de Kourtney, a modelo afirmou que a irmã tem alguns problemas psicológicos, consequentes da separação, que aconteceu em 2017.

"Eu sei porque é que isto aconteceu. Acho que começou com a separação deles. A situação deixou-a lixada mentalmente. Acho que não resolveu isso", afirmou.

